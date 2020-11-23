Редчайшее сближение Сатурна и Юпитера произойдет 21 декабря

Редчайшее астрономическое явление произойдет после захода солнца 21 декабря. В этот день Сатурн и Юпитер окажутся на минимальном расстоянии друг от друга, чего не было со времен Средневековья.

Дату явления рассчитали американские астрономы из Университета Райса, сказано в пресс-релизе на phys.org. Исследователь Патрик Хартиган отметил, что планеты подходят близко друг к другу один раз в 20 лет. При этом такого минимального расстояния не наблюдалось со времен Средневековья. Речь идет об одной пятой диаметра полной Луны. Сатурн и Юпитер будут выглядеть как двойная планета.

«Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе», — заявил ученый.

Увидеть редчайшее явление можно будет из любой точки Земли при условии благоприятной погоды. Лучшие места для наблюдения будут располагаться около экватора. Планеты появятся в западной части неба через час после захода солнца. В следующий раз подобное можно будет увидеть только в марте 2080 года и в 2400-м.