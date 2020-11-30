Ребенок случайно нашел в Иерусалиме древнейший артефакт

Девятилетний мальчик Биньямин Милт, гуляя по Храмовой горе в Иерусалиме, случайно нашел маленькую золотую бусину. Как выяснилось, ее возраст может достигать трех тысяч лет. Однако изначально археолог решил, что это деталь от современного украшения.

Бусина состоит из нескольких золотых шариков, ее диаметр — шесть миллиметров, а высота — четыре, сообщает Temple Mount Sifting Project. Как отметили специалисты, сохранилась она очень хорошо. Вероятно, этот артефакт был создан еще во времена Первого Храма, который существовал с 950 по 586 год до нашей эры.

Эксперты отметили, что подобные бусины широко использовались в погребениях, а также входили в состав ожерелий, декоративных поясов, диадем, браслетов или в качестве украшения одежды. Но для чего предназначалась данная бусинка — неизвестно. По мнению ученых, подобные золотые изделия в те времена считались редкостью. Все дело в том, что тогда золото включало в себя значительные примеси серебра.