Развод родителей стал причиной низких оценок у подростков

Норвежские ученые провели исследование обучаемости подростков. Они выяснили, что дети с разведенными родителями имеют более низкий средний бал в школе.

Эксперты из Норвежского исследовательского центра (NORCE) опубликовали свою работу в журнале PLOS ONE Sondre Aasan Nilsen.

В своем исследовании они проанализировали 9 166 опросных анкет подростков в возрасте 16-19 лет. Учащиеся с разведенными родителями имели средний балл на 0,3 балла ниже, чем их сверстники.

В Норвегии каждый предмет оценивается по шкале от 1 (неудовлетворительно) до 6 (отлично). Для расчета среднего балла берут сумму всех оценок в учебном году и делят на общее количество предметов.

При этом, ученые обнаружили, что образование родителей тоже влияет на показатель учеников. Преимущественно на средний бал влияло образование матери.

Чем выше образование матери, тем ниже средний бал ученика при разводе родителей. Например, у детей, чьи мамы закончили только среднюю школу показатель снижался на 0,120. А дети матерей-магистров или докторов наук теряли в успеваемости 0,209 балла.

Ученые не смогли изучить точные изменения между жизнью школьников «до» и «после» развода. Но исследование доказало, что влияние развода сильнее чувствуется в семьях с более образованными матерями.

Ранее москвичка убила своего сына с ДЦП за отказ учить уроки. Разгневанная мать ударила ребенка в грудь, из-за чего мальчик начал задыхаться и хрипеть. Он скончался, не дождавшись приезда врачей.