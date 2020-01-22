Разработка американских ученых позволит снимать невидимые явления и прозрачные предметы
Ученые из США создали камеру, которая сможет зафиксировать невидимые глазу процессы вроде лазерных импульсов, а также прозрачные объекты. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Science Advances.
Сверхбыстрая камера сможет делать триллион снимков в секунду. Ее дополнит фазово-контрастный микроскоп.
Один снимок такого устройства запечатлит от начала до конца все движение.
Сейчас новую технологию совершенствуют. Когда работу над аппаратом завершат, он поможет исследователям физических, химических и биологических специальностей. Разработчики предположили, что их камера сможет зафиксировать даже то, как сигнал проходит по нейронам.