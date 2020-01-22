Разработка американских ученых позволит снимать невидимые явления и прозрачные предметы

Сверхбыстрая камера сможет делать триллион снимков в секунду. Ее дополнит фазово-контрастный микроскоп.

Один снимок такого устройства запечатлит от начала до конца все движение.

Сейчас новую технологию совершенствуют. Когда работу над аппаратом завершат, он поможет исследователям физических, химических и биологических специальностей. Разработчики предположили, что их камера сможет зафиксировать даже то, как сигнал проходит по нейронам.