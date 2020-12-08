Разработчики из Вашингтона создали робота с органами обоняния

Разработчики из Вашингтонского аппарата создали беспилотный аппарат, в который встроены с настоящие органы обоняния. Ученые взяли у бабочки ткани для «пересадки», информирует журнал IOP Bioinspiration & Biomimetics.

Робота назвали Smellicopter. Это слово является сочетанием английских слов «запах» и «вертолет». В приборе установлено четыре винта, он малогабаритен, может уместиться на ладони. Устройство оснастили усиком табачного бражника. Этот орган функционирует четыре часа после того, как его отделили от тела. По словам ученых, он в разы эффективнее инновационных датчиков распознавания ароматов, пишет «МИР 24».

Усик может распознать запах цветов и этанола. Ученые надеются, что в будущем он начнет реагировать и на другие раздражители, такие как запах газа или взрывчатых веществ. Для дрона придумали особую систему передвижения. Благодаря ней устройство добирается до источника аромата, минуя препятствия и летя против ветра. Инфракрасные датчики сканируют пространство каждые 10 секунд и сигнализируют о препятствиях на пути.