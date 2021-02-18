Разработан пластырь для отслеживания уровня кофеина в крови

Ученые из Университета Сан-Диего в США разработали пластырь, способный контролировать кровяное давление и проводить диагностику общего состояния человека. Статья опубликована в Nature Biomedical Engineering.

Новое изобретение позволяет следить за частотой сокращения сердечных мышц, уровнем сахара в крови, содержанием алкоголя и кофеина в организме. Пластырь больше всего будет полезен пациентам с сахарным диабетом, отметил сайт ToDay News Ufa.

Это первый в мире пластырь, который одновременно отслеживает сердечно-сосудистые сигналы и некоторые биохимические показатели.

Еще одно преимущество технологии — медику не нужно вставлять катетер в одну из артерий пациента. Сейчас такая процедура нужна для непрерывного мониторинга артериального давления и других показателей жизнедеятельности.

Инновационное устройство всегда подскажет, что происходит с организмом. Изделие компактное, оно помещается в кармане, его можно наклеить и на тело. Пластырь работает с внешними аккумулятором и монитором, отображающим показатели. Однако ученые хотят создать «полностью носимую» версию устройства со встроенным аккумулятором и дисплеем.

В основе пластыря содержится ультразвуковой преобразователь. Он определяет кровяное давление, отражая ультразвуковые волны от артерий. Другие показатели тела прибор фиксирует с помощью химических датчиков, анализирующих пот пациента.