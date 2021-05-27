Разработан метод управления биологическими часами человека

Разработан управляемый светом переключатель ингибитора киназы, влияющий на функцию биологических часов человека. Изобретение принадлежит международному научному коллективу из Нидерландов и Японии.

Статья с деталями открытия опубликована в журнале Nature Communications.

В новой технологии используются свет и специальное устройство. Последнее представляет собой переключатель ингибитора киназы, влияющего на функцию биологических часов. Ингибитор киназы, или лонгдейсин, ранее изобрели японские ученые. Он способен замедлять циркадные ритмы биологических часов, растягивая их с 24 до 48 часов.

В новом исследовании представители науки создали переключатель лонгдейсина, который бы реагировал на фиолетовый и зеленый свет, отметило ToDay News Ufa.

На работу ушло несколько лет. Замедления циркадных ритмов удалось достичь за счет использования разных спектров света. Аналогичный процесс можно наблюдать при синхронизации клеток с другим часовым поясом.

Когда биологические часы сбиваются, возрастает риск развития ряда заболеваний. Однако при помощи света и специального соединения ученые «настроили» их.