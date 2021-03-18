Разработан гель для восстановления поврежденной кожи

Первый этап разработки уникального материала для восстановления поврежденной кожи человека завершен. Исследование провели сотрудники Научно-исследовательского института Алтайского государственного университета, сообщило РИА ФАН.

Ученые разработали гель-носитель для пересадки клеток кожи. Такие субстанции называются скаффолдами. На сегодняшний день это одно из основных направлений развития регенеративной медицины.

Если у человека от огня пострадала большая поверхность тела, то со здорового участка нужно взять небольшой образец целой ткани. Биоинженеры выделят из него отдельные клетки, их уже в большом количестве искусственно наращивают в лабораторных условиях с помощью скаффолда. Затем полученный материал переносят обратно на поверхность ожога. По словам ученых, он должен полностью восстановить кожу человека в «ускоренном режиме». В основе алтайского скаффолда применяется пленка из биополимерного аэрогеля.

«Я считаю, что ученые алтайского Научно-исследовательского института биологической медицины на верном пути. После проведения необходимых клинических исследований, я думаю, что их метод регенерации тканей, их разработка найдет применение не только в российских клиниках», — сказал профессор, пластический хирург, врач высшей категории, бывший руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Константин Крылов.

Новый метод позволяет быстрее восстановить кожный покров больных, чем при использовании традиционных схем лечения. Практикующие врачи назвали его уникальным.