Наука 20 января 2024, 03:32 Разговор растений засняли на видео в Японии NC: биологи показали на видео, как общаются растения Freepik

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Японские биологи провели удивительный эксперимент. С помощью видеосъемки они смогли зафиксировать, как растения могут предупреждать о так называемой атаке со стороны насекомых, сообщило издание Nature Communications.

Перед началом съемки ученые положили в пластиковую бутылку свежесрезанные листья помидоров, которые для гусениц являются вкусным лакомством. После этого подсадили туда самих гусениц. А рядом поставили емкость с другим растением — Arabidopsis thaliana.

Этот сорняк часто встречается на обочинах дорог и железнодорожных путях. В данном случае его генетически модифицировали, чтобы он светился при получении определенного химического сигнала.

Для проведения эксперимента биологи специально организовали воздушный насос, чтобы гнать к сорняку воздух из бутылки с гусеничным пиршеством. После этого поедаемые листья помидоров стали посылать сигналы бедствия, а модифицированный сорняк эти сигналы уловил и ответил с помощью биолюминсценции.

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