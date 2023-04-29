Наука 29 апреля 2023, 05:01 Раскрыта тайна исчезновения древнего океана на северо-западе России Ученые ИГГД РАН нашли причину исчезновения Свекофеннского океана два миллиарда лет назад Pxhere

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Ученые Института геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) РАН раскрыли причину исчезновения Свекофеннского океана, омывавшего северо-запад современной России два миллиарда лет назад. Причиной стало движение литосферных плит, сказано в сообщении на сайте Института.

Из-за этого дно океана ушло на десятки километров в недра земли. Осадочные породы под огромным давлением расплавились, а потом вернулись на поверхность. Так появился современный ландшафт Карелии и Скандинавии.

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Свекофеннский океан не уступал по размерам Индийскому или Атлантическому океанам. Он омывал не только северо-западные территории современной России, но и районы современных Финляндии, Норвегии и Швеции. Океан просуществовал 100 миллионов лет (возраст Тихого океана — 180 миллионов лет).

Ученые пришли к выводу, что даже не погружение океанической плиты под континентальную стало причиной исчезновения океана.

«Оказалось, что взаимное сближение океанической и континентальной плит вызывает сильные изменения горных пород», — сказано в сообщении.

Ученые изучили набор минералов, образовавшихся результате переплавки и спрессовывания в недрах планеты океанических осадочных пород под огромным давлением. В результате был сделан вывод, что расплав осадочных пород и базальтов начал подниматься обратно к поверхности в огромных количествах.

Ранее сообщалось, что вторую по глубине голубую дыру в мире обнаружили у побережья Юкатан в Мексике. Ученые назвали дыру «Там-Ха» (Taam ja’). В переводе с языка майя это означает «голубая вода».