Раскрыта связь заболеваемости ОРВИ с группой крови

Пока нет неопровержимых доказательств, но, вероятно, заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) связана с группой крови пациента. Подобные корреляции возможны, но полной ясности в этом вопросе не существует.

Об этом телеканалу «Звезда» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

«Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы», — отметил Аграновский.

Ранее геммологи пришли к выводу, что группа крови за счет выработки защитного белка интерферона оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям. Самыми устойчивыми к ним являются носители IV группы крови.

Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) сообщил, что ученые в Индии смогли первыми выделить и культивировать «британский» штамм коронавируса.