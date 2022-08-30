Раскрыт способ строительства египетских пирамид

Ученые из французского университета Экс-Марсель выяснили, каким образом жителям Древнего Египта удалось построить пирамиды. Об этом сообщил журнал Pnas.

Благоприятный рельеф местности и полноводный рукав реки Нил сделали возможным строительство таких огромных сооружений.

«Чтобы построить пирамиды, гробницы и храмы на плато, древние египетские инженеры воспользовались Нилом и его ежегодными разливами, используя искусную систему каналов и бассейнов, которые сформировали портовый комплекс у подножия плато Гиза», — рассказала одна из авторов работы, Хадер Шейша.

Сейчас берег Нила расположен в восьми километрах от пирамид. Ученые выяснили, что в те времена кромка воды была гораздо ближе — и это помогало доставлять тяжелые стройматериалы.

Воссоздать процесс строительства исследователи пока не смогли. Они изучили Великую пирамиду в Гизе из 2,3 миллиона блоков общим весом шесть миллионов тонн. Изначальная высота сооружения составляла 146,6 метра. Какие технологии египтяне применяли для строительства, пока не известно.