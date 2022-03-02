Раннюю менопаузу связали с повышенным риском деменции

Ранняя менопауза может свидетельствовать о повышенном риске развития деменции в более позднем возрасте, считают ученые из Шаньдунского университета в Цзинане (Китай). Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Medical Xpress.

Исследователи изучили данные о здоровье 153 женщин в возрасте около 60 лет. Они рассчитали риск возникновения деменции с поправкой на возраст, в котором у женщин началась менопауза, на индекс массы тела, физическую активность и другие факторы.

Оказалось, что женщины, у которых менопауза наступила до 40 лет, на 35% чаще страдали деменцией, в отличие от тех, у кого менопауза началась после 50 лет.