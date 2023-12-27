Наука 27 декабря 2023, 01:14 РАН предложила Роскосмосу построить две станции «Луна-27» Борисов: РАН предложила Роскосмосу построить две станции «Луна-27», а не одну Freepik

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Российская академия наук предложила создать и отправить на Луну два проекта «Луна-27», а не один. У них будут шифры «а» и «б». На телеканале «Россия 24» гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорация думает над этим предложением.

«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника „Луна-27а“ и „Луна-27б“ для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии», — сказал он.

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Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа, а 19 августа она разбилась о поверхность земного спутника в связи с неправильной работой двигателя, который во время перехода на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо положенных 84-х.

Орбитальную станцию «Луна-26» запланировали отправить в космос в 2027 году, а посадочную «Луна-27» — в 2028 году. При этом Юрий Борисов ранее заявил, что Роскосмос изучает возможность отправки аппаратов раньше заявленного срока. Он отмечал, что сотрудники госкорпорации не будут складывать руки, они полны решимости и готовы продолжать лунную программу.