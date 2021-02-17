Ракеты для полетов на Луну и Марс запатентовали в России

Государственный ракетный центр (ГРЦ) запатентовал облик линейки трех ракет. Космические аппараты создадут для полетов на Луну и Марс. Об этом сообщили на сайте Роспатента.

Всего специалисты предложили создать три ракеты грузоподъемностью 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Аппараты смогут достигать низкой околоземной орбиты. При этом ракеты не относятся к многоразовым космическим аппаратам.

«Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса», — отмечается в пояснении к патенту.

В новых ракетах планируется использовать кислородно-керосиновые двигатели РД-171МВ. Также ракеты будут оснащены кислородно-водородными двигателями РД-0120.

Государственный ракетный центр — один из крупнейших научно-конструкторских центров России, разрабатывающий ракетно-космическую технику. Сотрудники центра создали межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и баллистическую ракету подводных лодок «Синева».