Ракета «Союз-2.1в» с военным спутником успешно стартовала с «Плесецка»

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении Минобороны России.

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Как сообщили в российском оборонном ведомстве, ракета была запущена с пусковой установки четыре площадки № 43 космодрома Плесецк. Пуск был совершен в 20:52 по московскому времени.

Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Как отметили в Минобороны, средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

В 20:54 (по Москве) «Союз-2.1в» взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова космических войск ВКС РФ.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», проведенный в текущем году с космодрома «Плесецк». Предыдущий пуск с северного космодрома был проведен 10 июля 2019 года.