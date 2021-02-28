Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура. Видео

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур. Роскосмос запустил трансляцию на своем сайте.

Запуск произошел в 09:55 по московскому времени с пусковой установки № 6 на площадке № 31. Спустя приблизительно девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты, разделение прошло в штатном режиме. Космический аппарат достигнет целевой орбиты более чем за два часа.

«Арктика-М» разработана на базе унифицированной платформы «Навигатор» Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина. Система гидрометеорологического и климатического мониторинга создана для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. В составе комплекса должно числиться как минимум два спутника.

Два аппарата «Арктика-М» в составе системы позволят мониторить поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана круглые сутки и при любой погоде.

«Союз-2.1б» изготовлен в Ракетно-космическом центре «Прогресс», который входит в состав госкорпорации «Роскосмос». По сравнению с вариантом «1а», эта ракета имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» выше точность выведения, устойчивость и управляемость, также увеличена масса полезной нагрузки.