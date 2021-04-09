Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура. Видео

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она доставит на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-18», на борту которого находится новый экипаж МКС.

Корабль «Союз» доставит на МКС российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая. Новицкий отметил, что весь экипаж привился от коронавируса.

Обычно полет «Союзов» к МКС занимает около шести часов, но в этот раз он пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет три часа 25 минут. Стыковка «Союза» с модулем «Рассвет» запланирована на 14:07 по московскому времени.

Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, американцы Кэтлин Рубинс, Шеннон Уокер Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.

На ракете «Союз-2.1а», которая доставит на МКС новый экипаж, изображен портрет Юрия Гагарина. Эмблему с Гагариным разместили на ракете в честь 60-летия первого полета человека в космос, которое отмечается в этом году в День космонавтики, 12 апреля.