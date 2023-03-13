Наука 13 марта 2023, 03:00 Ракета «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» стартовала с Байконура Роскосмос: с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» Роскосмос

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Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту разгонный блок «Бриз-М» со спутником-ретрансляттором «Луч-5Х». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса на официальном сайте.

«Сегодня в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя „Протон-М“ с разгонным блоком „Бриз-М“ и космическим аппаратом „Луч-5Х“. Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и выводит спутник на заданную орбиту», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Отделение и вывод на заданную орбиту спутника «Луч-5Х» запланирован на 11:15 по московскому времени. Ракета «Протон-М» ждала запуска на Байконуре с 2021 года, старт переносили дважды, сообщило РИА «Новости».

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Ракета-носитель изготовлена Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос».