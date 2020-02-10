Ракета Atlas V с зондом Solar Orbiter отправились к Солнцу

Ракета-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiterj стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Цель миссии — исследование Солнца.

Прямую трансляцию запуска можно было увидеть на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) или на YouTube.

Пуск Atlas V прошел в 23:03 по местному времени (07:03 по мск). По последней информации NASA, зонд отсоединился от ракеты и продолжил полет самостоятельно.

Solar Orbiter — совместная работа NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). Стоимость проекта — около 1,5 миллиарда долларов. Зонд в течение семи лет будет наблюдать за солнечной активностью и полярными областями звезды.

«[Solar Orbiter] займется центральным вопросом гелиофизики: как Солнце создает и контролирует постоянно меняющуюся космическую среду в Солнечной системе», — заявили в NASA.

Во время исследований Solar Orbiter скоординируется с запущенным NASA в 2018 году зондом Паркера (Parker Solar Probe). Solar Orbiter оснащен фототехникой, поэтому на Земле от него ожидают фото полярных областей Солнца.

У зонда есть десять разных приборов, шесть из них постоянно будут смотреть на Солнце, остальные четыре нужны для изучения состояния среды вокруг самого Solar Orbiter. На аппарате установили специальный теплозащитный щит. Он даст возможность зонду приблизиться к Солнцу на расстояние до 42 миллионов километров. При этом внешняя поверхность защитного элемента раскалится более чем на +500 градусов. Однако температура скрытых за ним приборов не превысит +50 градусов.

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