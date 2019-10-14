Почти все случаи онкологии спровоцированы естественными процессами жизнедеятельности внутри клеток. Об этом рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдел. Он уточнил, что эти процессы связаны с гидролизом, а также действием агрессивных форм кислорода.

Заявление Томас Линдел сделал во время общения с корреспондентом ТАСС на мероприятии в раках московской части XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

«Мы все знаем, что ультрафиолет может вызвать рак кожи, а источники радиации — рак других органов. С другой стороны, никто не верит в то, что ультрафиолет способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и лишь 1% опухолей связан с ионизирующим излучением. Возникает вопрос — откуда берется рак?» — произнес нобелевский лауреат.

Швед Томас Линделл вместе с американцами Полом Модричем и Азизом Санкаром получили Нобелевскую премию по химии в 2015 году. Их исследование показало, как клетки «ремонтируют» свою ДНК-структуру. Процесс был назван репарацией. Выяснилось, что ферменты обнаруживают поврежденную ДНК, удаляют этот фрагмент и восстанавливают прореху. Вырастает «заплатка», шаблоном для которой случит неповрежденная часть ДНК. Линдал объяснил, что механизм репарации препятствует появлению в организме человека нескольким тысячам новых генных мутаций ежедневно.

Рак возникает, если при «латании» фрагмента происходит «опечатка». Она может случиться из-за проникновения молекул кислорода внутрь клеточного ядра. Вторым фактором является воздействие молекул воды на крошечные «буквы», из которых состоят нити ДНК.

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«Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом (разложением воды — прим. ТАСС) и появлением агрессивных форм кислорода», — заявил Томас Линделл.

Рак потому и опасен, что без вызывающих его кислорода и воды жизнь невозможна. По мнению Линделла, рак победить нельзя. Единственным способом борьбы с ним является уменьшение других факторов риска и уничтожение новообразований, опухолей.