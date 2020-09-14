Радиолюбитель из России зафиксировал сигнал с секретного объекта на орбите

Уточняется, что испытательный полет этого корабля состоялся в начале сентября нынешнего года.

«Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя семь дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки 4 терабайта данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов», — рассказал мужчина.

В понедельник, 14 сентября, радиолюбитель вновь наблюдал за объектом. Он обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мегагерц и шириной канала 4000 килогерц. Пашков отметил, что сигнал идет стабильно, однако временами прерывается. По его предположениям, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику.