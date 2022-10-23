Россия может продлить работу МКС до 2028 года | 360°

Наука 23 октября 2022, 08:27 Россия может продлить работу МКС до 2028 года Вице-премьер Мантуров: Россия посчитала возможным продлить работу МКС до 2028 года Роскосмос

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Российское правительство посчитало возможным продление работы Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил представителям СМИ вице премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — процитировало его РИА «Новости».

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Мантуров уточнил, что программу продлят после необходимых официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран-участниц. Существующее межправительственное соглашение подразумевает использование станции до конца 2024 года. Однако уже известно, что «неразрешимых технических проблем», которые помешали бы продолжению ее эксплуатации после этого срока, нет.

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Принимая окончательное решение, Россия будет исходить из принципов непрерывности отечественной пилотируемой программы и поддержания своего технологического суверенитета, подчеркнул Денис Мантуров.

Летом Россия официально объявила о выходе из проекта МКС после 2024 года. Осенью появилась информация о том, что страна может продлить участие в проекте.