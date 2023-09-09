Наука 09 сентября 2023, 00:53 Путин заявил о планах нарастить темпы развития Саровского ядерного центра Путин: Россия будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра РИА «Новости»

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Российские власти будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра. Об этом на встрече с молодыми учеными Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики заявил глава государства Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны <...>. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», — сказал президент.

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На этой встрече Путин заявил, что достижения России в ядерной сфере производят ошеломляющее впечатление. В частности, он высоко оценил новый проект ученых по физике высоких плотностей энергии.

Также в Сарове Путин почтил память физика Юлия Харитона, который был один из главных конструкторов первой советской атомной бомбы.