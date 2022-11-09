Наука 09 ноября 2022, 21:41 Путин призвал предотвращать негативные факторы воздействия на человека Путин: научные открытия могут вредить жизни и здоровью людей РИА «Новости»

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Все возможные риски для жизни и здоровья людей из-за научных открытий нужно выявлять и предотвращать. Об этом в среду заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на концерте по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщило РИА «Новости».

По его словам, научные открытия и технологии могут не только являться прогрессом, но и нести риски для жизни и здоровья людей.

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«Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основной деятельности вашего ведомства с первых дней его создания», — отметил Путин.

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Он подчеркнул, что ФМБА стоит на страже здоровья работников порядка 700 организаций и предприятий, которые сталкиваются с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных воздействий. Также агентство контролирует систему защиты как самих сотрудников, так и россиян, которые проживают рядом с этими объектами. Президент России добавил, что сотрудников ФМБА по праву называют «медицинским спецназом», подчеркнул RT.