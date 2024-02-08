Наука 08 февраля 2024, 16:06 Путин поздравил российских исследователей с Днем науки Президент Путин поздравил россиян с Днем науки РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поздравил исследователей и всех россиян с Днем науки. Глава государства проводит заседание Совета по науке и образованию.

Российский лидер напомнил, что праздник учредили в честь основания Академии наук, которой сегодня исполнилось 300 лет.

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«И прежде чем начать работу хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов совета, а также всех ваших коллег», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что 300 лет — это значимая дата, а наука является основой развития и прогресса.

День российской науки отмечают в стране ежегодно 8 февраля. Всех причастных ранее поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, этот праздник сплотил талантливых людей, которые посвятили себя новым открытиям.

Ко Дню науки молодые исследователи и разработчики получили премии правительства столицы. Всего вручили 50 выплат, каждая из которых составила два миллиона рублей, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.