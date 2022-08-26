Американцы рассекретили информацию о том, что путешествия во времени возможны. Об этом написал Telegram-канал «КП-Наука».

Военные США рассекретили 1500 файлов о программе Продвинутая Авиация (AATIP). В документах сказано, что антигравитация возможна. Также в них говорится, что возможно создание кораблей, не только пересекающих пространство, но и время.

Однако никаких конкретных данных об этом не обнародовано.

Ранее ученые из австралийского Университета Кертин заявили, что удары гигантских метеоритов сформировали на Земле континенты. Специалисты со всего мира и прежде выдвигали подобную версию происхождения континентов, но до последнего момента никто не сумел подтвердить ее. Однако австралийцы нашли убедительные доказательства.