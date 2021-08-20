Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb отменили

Пуск ракеты-носителя «Союз» с британскими спутниками OneWeb отменили. Космический аппарат запустят в резервную дату, сообщили в Роскосмосе.

«Пуск ракеты-носителя „Союз-2.1б“ с разгонным блоком „Фрегат“ и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату», — написала пресс-служба госкорпорации в Twitter.

Допуск к заправке и пуску ракеты ранее дала Госкомиссия. Старт запланировали на 01:23 по московскому времени. Ракета должна была взлететь с 31-й площадки космодрома.

Изначально запуск планировали совершить 5 августа, но его отложили. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники, причиной отмены запуска стали проблемы при производстве спутников: некачественные комплектующие пришлось заменить на некоторых аппаратах.

Сейчас на орбите находится 254 британских спутника. Компания OneWeb планирует в конце 2021 года начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи. К июню 2020-го группировка аппаратов должна вырасти до 648 экземпляров. Такое количество спутников обеспечить полный охват Земли.