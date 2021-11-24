Плотоядных пчел сравнили с падальщиками среди птиц и четвероногих хищников

В Коста-Рике нашли пчел-стервятников, которые питаются мясом умерших животных. От своих сородичей они отличаются устройством пищеварительной системы: ее микрофлора близка по своему составу к той, что характерна для определенных видов падальщиков.

Пчел рода Trigona изучила команда специалистов Калифорнийского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал mBio.

Насекомые вместо нектара предпочитают мертвечину. Их пищеварительная система отличается от той, что свойственна другим пчелам, а кишечная микрофлора схожа с характерной для ястребов-стервятников, гиен и других падальщиков.

Содержащиеся в ней микробы расщепляют мертвую плоть, которой питаются эти пчелы, и защищают их организм от опасных бактерий и токсинов.

У пчел-стервятников изменены даже углубления на задних лапках, которые служат «сородичам-вегетарианцам» для переноски цветочной пыльцы. Ученые отметили, что тригоны приносят в ульи «корзинки с мясом».

Жал у насекомых рода Trigona нет, в качестве защиты они используют развитые челюсти. И по своей силе они мощнее, чем у пчел с рационом из нектара, и покрыты болезнетворными трупными бактериями. Укусы таких пчел могут спровоцировать болезненные воспаления или кожные нарывы.

Тем не менее, пчелы-стервятники умудряются производить сладкий и безопасный для человека мед. Тригоны тщательно подходят к хранению запасов и хранят гниющее мясо отдельно от медовых «складов».