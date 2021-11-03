Психологи выяснили, как удар мясом по голове влияет на футболистов

Из-за ударов мячом по голове у футболистов страдает память. К такому выводу пришли британские психологи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Килского университета. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью в журнале Journal of Neuropsychology.

Эксперты подчеркнули, что старческая деменция в 3,5 раза чаще поражает бывших футболистов. При этом у молодых спортсменов мозг еще способен компенсировать последствия травм.

Специалисты провели обследование 60 бывших профессиональных футболистов. Средний возраст респондентов составил 68 лет. Они выяснили, что чем больше голова спортсменов травмировалась во время тренировок, тем хуже были их показатели в испытаниях.