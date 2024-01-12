Наука 12 января 2024, 16:54 Психологи из Оксфордского университета: мужчинам и женщинам нравятся разные шутки из-за разного отношения к миру

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Журнал Humor опубликовал исследование психологов из Оксфордского университета, которые выяснили, что мужчины и женщины по-разному оценивают шутки из-за противоположного отношения к миру.

В их исследовании говорится, что представители сильной половины человечества предпочитают визуальные шутки и фарс, а женщинам нравятся юмор о политике и семейных отношениях, написала«Газета.Ru».

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«Женщины более рефлексивно относятся к миру и анализируют его, мужчины же, как правило, более поверхностные», — объяснили свои выводы ученые.