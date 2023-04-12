Наука 12 апреля 2023, 12:40 Психофизиолог Леонид Китаев-Смык рассказал, что у женщин в космосе большие перспективы

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Женщины в космосе с каждым годом становятся все более обыденным явлением, и есть все основания полагать, что вскоре они будут летать наравне с мужчинами. Об этом «Ридусу» рассказал российский психофизиолог Леонид Китаев-Смык, работавший над программой подготовки первого отряда космонавтов.

По его мнению, за последние годы произошел большой технический прогресс. Поэтому теперь условия для женщин и мужчин с точки зрения гигиены и физиологии одинаково комфортные.

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«Женщины и мужчины в условиях, которые обеспечивает нынешняя космонавтика, могут летать почти в равной мере. В будущем условия для жизнедеятельности женщин в космосе и вовсе станут необычайными. Можно предположить, что в некоторых областях работы в космосе женщина будет даже предпочтительнее мужчины», — сказал Леонид Китаев-Смык.

Он добавил, что проблемы, которые возникли у Валентины Терешковой, были вызваны ошибками в отборе. Его проводили авиационные медики, и они ориентировались на показатели для более короткого полета, до часа.

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