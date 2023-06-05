05 июня 2023, 18:41
Психиатр Каторгин: изучение способов лечения шизофрении на геномном уровне является прорывом
Психиатр высшей категории Владимир Каторгин в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о прорывном исследовании российских ученых биохимических процессов в организмах пациентов с шизофренией. По его словам, исследование этой болезни на геномном уровне является прорывом.
Как отметил медик, подобные исследования в психиатрии раньше не проводились.
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«Я считаю, что это правильная и необходимая мера, потому что современная наука, медицина, психиатрия в частности, — это большая биосоциальная модель индивидуального подхода к лечению», — добавил психиатр.
Исследования на глубоко клеточном уровне после взятия крови дадут понять, что «пациента Иванова» нужно лечить «препаратом Н». Скорее всего, что в ближайшее 20 лет ученым удастся решить этот вопрос, заключил медик.
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