Наука 02 февраля 2023, 14:44 Процессы старения начнут изучать в российском Институте биологии в Нижнем Новгороде

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В России откроют первый Институт биологии старения на базе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Там специалисты будут изучать процесс старения, как одну из самых больших биомедицинских загадок. Ученые планируют разработать и внедрить новые методы измерения биологического возраста, определить «часы старения» для отдельных систем организма, что в дальнейшем поможет излечивать различные болезни.

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По словам руководителя Института биологии старения ННГУ Алексея Москалева, некоторые процессы, связанные с изнашиванием внеклеточного вещества соединительной ткани, слабо изучены, и ученым предстоит восполнить этот пробел.