Простуду сочли способом защиты от COVID-19

От COVID-19 человека может защитить обычная простуда. Из-за нее в организме возникает иммунный ответ, благодаря которому инфекция не распространяется.

Исследование провели специалисты Йельского университета, сообщила газета Daily Mail. Они выяснили, что реакция возникает еще на ранней стадии. Из-за нее распространение коронавируса приостанавливается.

Ученые выразили надежду, что новые данные помогут найти эффективные способы лечения COVID-19.

В лабораторных условиях специалистам удалось вырастить ткани дыхательных путей. Их заразили риновирусом, который вызывает простуду. Затем настала пора коронавируса. Иммунная система активировалась после контакта с первым. SARS-CoV-2 при этом не смог продолжить распространение.

Метод потенциально эффективен, но на более поздних стадиях может оказаться опасным. Из-за высокого уровня интерферона иммунитет получит чрезмерное стимулирование, что в итоге приведет к более тяжелому течению COVID-19.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заметил, что инкубационный период COVID-19 сократился.