Простуда против гриппа, или как защититься от вируса с помощью другой инфекции

Простуда и грипп оказались несовместимы. Шотландские исследователи доказали, что два вируса препятствуют распространению друг друга, так что шансов заразиться простудой во время вспышек гриппа намного меньше.

Группа ученых из университета Глазго проанализировала более 44 тысяч случаев респираторной болезни в течение девяти лет. У каждого пациента они проверили генетический материал 11 разных групп вирусов, чтобы составить модель с закономерностями. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые исходили из предположения, что вирусы и бактерии, соседствующие в дыхательных путях человека, могут как-то взаимодействовать друг с другом, оттесняя или, наоборот, помогая. Известно, например, что вирусные инфекции могут ослабить иммунитет и таким образом подготовить почву для бактериальных.

В ходе исследования они заметили, во-первых, что пик заболеваемости приходился на зиму, а летом наблюдался спад. Эта тенденция прослеживалась с 2005 по 2013 год, за исключением 2009-го, когда пандемия гриппа пришлась на лето.

Затем ученые попытались создать модель, которая предсказывала бы вероятность подхватить тот или иной вирус в зависимости от множества факторов. Исследователи учитывали пол и возраст, тяжесть болезни, сезон, наличие других вирусов в организме. Так выяснилось, что в теле человека не уживаются аденовирус и вирус гриппа В, а также риновирус и вирус гриппа А. Зато появление вируса парагриппа 1 и 2 может с высокой долей вероятности привести к заражению метапневмовирусом с респираторно-синцитиальным вирусом.

Ученые просчитали вероятность того, что два вируса встретятся в одном организме. В итоге выяснилось, что строго отрицательно коррелируется риновирус, который часто имеется в виду под ОРВИ, и вирус гриппа А.

Несмотря на то, что ученым удалось показать, что вирусы влияют друг на друга (способствуют или, наоборот, исключают соседство), пока не понятно, как это влияние происходит. Возможно, что при попадании одного вируса выделяется интерферон, который борется со всеми последующими.

Авторы заметили, что не все случаи ОРВИ фиксируются документально, ведь не все ходят к врачу при простуде, поэтому их данные могли быть неполными. В то же время они выразили надежду, что выводы помогут предсказать динамику будущих эпидемий гриппа и других инфекций.