Проспект возрастом 2000 лет нашли в древней китайской столице

Дорога была построена во времена династии Восточная Хань — 25-220 годы нашей эры. Ее использовали после этого сотни лет, до эпохи династии Северная Вэй — 386-534 года н. э.

Ученые рассказали, что находка неплохо сохранилась. На некоторых участках проспекта можно даже увидеть следы от колес повозок.