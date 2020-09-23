facebook_pixel
    23 сентября 2020, 17:51

    Проспект возрастом 2000 лет нашли в древней китайской столице

    Дарья Морозова

    Китайские археологи в древней столице Китая — городе Лоян нашли остатки проспекта возрастом около 2000 лет. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

    Дорога была построена во времена династии Восточная Хань — 25-220 годы нашей эры. Ее использовали после этого сотни лет, до эпохи династии Северная Вэй — 386-534 года н. э.

    Ученые рассказали, что находка неплохо сохранилась. На некоторых участках проспекта можно даже увидеть следы от колес повозок.

    Новости SMI.FM