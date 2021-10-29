Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали сильную вспышку класса Х. Она произошла в четверг, 28 октября, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка началась в 18:17 по московскому времени и, как уточнило РИА «Новости», продолжалась 31 минуту.

В общей сложности на Солнце за двое суток произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

На сайте лаборатории индекс вспышечной активности повышен до «оранжевого» уровня, он не дотягивает до «красного» совсем немного.

Вспышки представляют собой выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. Облако плазмы, в зависимости от места и направления выброса, может накрыть Землю или же пройти мимо. В первом случае такие явления вызывают в магнитосфере нашей планеты магнитные бури.

Российские космонавты начали подготовку к своей первой высадке на Луну. На опубликованных Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина кадрах видно, как космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль. Эти движения отрабатывались в рамках эксперимента «Созвездие» на тренажере «Выход-2». Он помогает создать силу тяжести как на Луне.