«Прогресс МС-19» совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-19», который в феврале 2022 года отправится на орбиту, совершит рекордный годовой полет на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на программу станции.

Из документа следует, что «Прогрессу МС-19» предстоит пробыть в составе МКС до 370 суток. Запуск корабля намечается на 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур.

«Прогресс МС-14» в текущем году установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства. Он составил 369 суток.

Пять российских кораблей запланировали отправить к МКС в 2022 году. К запуску будут готовить два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса». Согласно программе полета станции, запуск «Союза МС-21»должен состояться 18 марта 2022 года. Следующий запуск пройдет 21 сентября. Старт корабля «Прогресс МС-19», как уже было отмечено выше, намечен на 15 февраля, а «Прогресс МС-20» отправится в космос 3 июня. Заключительный пуск пройдет 26 октября, когда с площадки стартует «Прогресс МС-21».

Накануне «Прогресс МС-18» с грузами для космонавтов пристыковался к МКС. Корабль доставил на станцию почти 1,5 тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, рационы питания и свежие продукты для экипажа, одежду и укладки для проведения экспериментов