Эксклюзив 05 июля 2023, 18:03 Профессор Нехаев рассказал о поисках возможности заменить антибиотики химическими соединениями из растений

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Проблема антибиотикорезистентности волнует медицинское сообщество во всем мире. ВОЗ уже опубликовала исследование, согласно которому через 27 лет из-за этого явлению ежегодно будут умирать по 10 миллионов человек. О причинах антибиотикорезистентности, вариантах решения проблемы в беседе с «360» рассказал Игорь Нехаев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко», д. м. н., профессор РАН.

«Бактерий очень много, их жизненный цикл небольшой, они должны постоянно изменяться, чтобы быть устойчивыми к тому, что на них действует. Человек, создав антибиотики, искусственно и очень сильно вмешался в ход событий и намного ускорил развитие защитных механизмов бактерий. Бактерия в ответ на действие антибиотика начинает выделять ферменты, они делают антибиотик непригодным — под их воздействием он просто утрачивает молекулярную структуру и перестает выполнять свои функции. <…> Все эти процессы ускорились, и уже к началу XXI века всерьез заговорили о том, что эра антибиотиков подходит к концу», — рассказал Игорь Нехаев.

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Он отметил, что особенно опасна антибиотикорезистентность при внутрибольничных инфекциях. Если человек поступил в больницу с травмами, а потом еще и подхватил что-то вследствие ослабленного иммунитета в медучреждении, риски возрастают в разы.

«С ослаблением защитных сил эти микроорганизмы становятся опасными для человека, у него возникает пневмония, которую называют внутрибольничной. Он бы вообще никогда не заболел этой пневмонией, если бы не оказался в критическом состоянии. Вот таких пациентов, чьи болезни вызваны резистентной флорой, лечить очень тяжело. Это не эпидемия, а заболевание конкретного человека», — объяснил доктор Нехаев.

По словам эксперта, серьезные проблемы могут возникнуть с туберкулезом. Есть большие риски, что скоро это заболевание просто не смогут лечить. И это может привести к целой эпидемии.

Из-за огромной дороговизны исследований новые классы антибиотиков не появляется уже несколько десятков лет.

«Ученые ищут новые группы молекул, которые могут воздействовать на бактерии. Это не антибиотики, большинство которых продуцируется плесневыми грибами, а какие-то химические соединения, которые извлекаются из растений. Искусственный интеллект показывает, что десять видов этих молекул могут работать против какой-то бактерии. В России исследуют, как это работает против клебсиеллы, в ЮАР — против туберкулеза», — привел пример профессор Нехаев.