Наука 14 сентября 2023, 18:03 Профессор Коротков: анатомия мумий, представленных в Мексике, принципиально отличается от всего, что существует на Земле

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Доктор технических наук, профессор Константин Коротков в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал найденные археологами мумифицированные тела, которые были представлены журналистом Хайме Мауссаном на заседании Конгресса Мексики в среду, 13 сентября.

По его словам, образцы имеют по три пальца на руках и ногах. Их анатомия принципиально отличается от всего, что существует на Земле.

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«Они были ростом примерно 60 сантиметров, была пара — мужская и женская особи. У женщины были образования в животе, которые на томографии показали, что они похожи на яйца с зародышами», — сообщил профессор.

Ученые не смогло найти доказательства того, что мумии принадлежат представителям инопланетной жизни.