14 сентября 2023, 18:03
Профессор Коротков: анатомия мумий, представленных в Мексике, принципиально отличается от всего, что существует на Земле
Доктор технических наук, профессор Константин Коротков в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал найденные археологами мумифицированные тела, которые были представлены журналистом Хайме Мауссаном на заседании Конгресса Мексики в среду, 13 сентября.
По его словам, образцы имеют по три пальца на руках и ногах. Их анатомия принципиально отличается от всего, что существует на Земле.
Реклама
«Они были ростом примерно 60 сантиметров, была пара — мужская и женская особи. У женщины были образования в животе, которые на томографии показали, что они похожи на яйца с зародышами», — сообщил профессор.
Ученые не смогло найти доказательства того, что мумии принадлежат представителям инопланетной жизни.
Мексика
Ученые
Реклама
Реклама