Наука 14 сентября 2023, 16:36 Профессор Гордеева рассказала о разработке нейроинтерфейса для ускорения реакций мозга у пожилых людей

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Ученые ННГУ им. Лобачевского совместно с коллегами из Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде разрабатывают нейроинтерфейс, способный ускорить реакции мозга у пожилых людей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского вуза.

Уже есть результаты в области ускорения работы тех частей мозга, которые отвечают за опорно-двигательный аппарат и остроту зрения.

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«По данным ЭЭГ, магнитная стимуляция активных зон мозга ускорила выполнение заданий на 20% и такой эффект сохранялся до полутора часов», — рассказала автор исследования, профессор Сусанна Гордлеева.

Пока это только модель, но в следующем году ученые хотят перевести ее в режим реального времени.

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