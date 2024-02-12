Наука 12 февраля 2024, 17:00 Профессор Альтштейн: вероятность обнаружения вируса аляскапокс в РФ очень низка

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Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что причиной смерти жителя Аляски, который скончался после заражения вирусом аляскапокс, могли стать и другие факторы. Организм мужчины был очень ослаблен, пояснил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его мнению, данный вирус не очень заразный.

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«Вероятность обнаружения его в России очень низка, и никакой особой опасности он для людей не представляет», — пояснил профессор.

Специалисты Роспотребнадзора тоже считают, что риски завоза аляскапокс в РФ исключены.