Нобелевские лауреаты по физике ждали премию 24 года. Почему так долго? Подробнее

По словам специалиста, Пиблз — это человек, стоящий у истоков современной космологии. Ему принадлежит существенная роль в открытии реликтового излучения (космический микроволновый фон). В свою очередь Майор и Келоз доказали, что у других звезд, похожих на Солнце, также могут быть планеты. Раньше это было не столь очевидно, но именно им удалось доказать, что это именно так.

«В обоих случаях награда была вручена спустя значительное время после того, как было совершено открытие. <…> Сейчас это признание их заслуг в давно совершенном открытии», — резюмировал Вибе.