Присутствие пришельцев на Земле не исключили в Центре планетарной защиты

Накануне экс — глава космической программы Израиля Хаим Эшед сообщил, что пришельцы живут среди людей, а правительство США знает об этом. По его словам, переговоры с инопланетянами ведет сам президент Штатов Дональд Трамп. В настоящий момент Эшед работает в службе безопасности Израиля. До этого он управлял космической программой Минобороны государства.

Зайцев отметил, что возможность контактирования с пришельцами вероятно есть у лидеров стран. Он не исключил, что на Земле могут находиться гости с других планет.

«Вы знаете, вопрос очень непростой и на засыпку. Я, как обычный гражданин, человек, живущий на земле, могу допустить существование инопланетян. Мало ли что возможно. Мы не все знаем. Наверное лучше нас знают уфологи», — поделился предположениями специалист.

Он добавил, что занимается защитой Земли от астероидов и с инопланетянами не сталкивался.