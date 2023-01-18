Наука 18 января 2023, 15:49 Приложение для определения уровня стресса придумали в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде студенты Приволжского исследовательского медицинского университета и нижегородского кампуса НИУ ВШЭ приступили к разработке приложения для определения уровня стресса. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

С разработчиками встретился заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

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«При успешной реализации проект сможет стать по-настоящему востребованным. Сначала ребята протестируют его в студенческой среде, далее можно будет подключить медицинское сообщество региона», — сообщил на встрече замгубернатора.

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Приложение сможет не только определять уровень стресса в данный момент, но и подобрать для пользователя медицинские рекомендации.