Ученые нашли возможную причину исчезновения с Марса воды

Авторы статьи рассказали, что это погодное явление способно «высосать» с поверхности планеты молекулы жидкой воды, а затем поднять вверх до 80 километров. Там молекулы могли рассыпаться и унестись в космос.

Подобные «башни» ученые фиксировали на красной планете во время крупных пылевых бурь. Такие случаются на Марсе примерно раз в десять лет. Последняя из них парализовала работу марсохода Opportunity в 2018 году.

По версии ученых, вода из марсианских рек и озер могла исчезнуть именно благодаря этому явлению.