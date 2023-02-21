Наука 21 февраля 2023, 08:40 Причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» на МКС назвали внешнее воздействие Роскосмос назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» Роскосмос

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Система терморегулирования «Прогресса МС-21» перестала правильно работать. Это, скорее всего, произошло из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в Роскосмосе.

«По предварительным данным Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени Сергея Королева (входит госкорпорацию „Роскосмос“), „Прогресс МС-21“, как и ранее „Союз МС-22“, подвергся внешнему воздействию», — сказано в сообщении организации.

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Представители Роскосмоса отметили, что к таким выводам специалисты пришли после просмотра снимков. На них видны изменения на внешней поверхности «Прогресса МС-21». В частности, на панелях солнечных батарей и радиаторе приборно-агрегатного отсека. «Энергия» версию брака в системе терморегулирования космических кораблей исключила.

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Роскосмос 11 февраля сообщил об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля. Утром 19 февраля стало известно о сведении «Прогресса МС-21» с околоземной орбиты. Его не разрушившиеся части упали в Тихий океан.