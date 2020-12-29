Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что многомесячная утечка воздуха и падение давления внутри Международной космической станции (МКС) может происходить через приборы на американском сегменте.

При этом в эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что большой опасности утечка не представляет и необходимости «срочно что-то предпринимать» нет.

«Когда закрыли американский сегмент, и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся», — приводит слова Рогозина РИА «Новости».

Глава госкорпорации уточнил, что сейчас идет плановая работа техспециалистов, а в феврале на МКС прибудет грузовик «Прогресс», который привезет приборы для детального изучения причин утечки воздуха со станции.

«Поэтому я бы отнес это все к регламентным работам с приборами, с самим корпусом станции, которые займут определенное время, может быть, несколько месяцев нового, 2021 года», — добавил Рогозин.

Впервые небольшая утечка воздуха была зафиксирована в сентябре 2019 года. Экипаж и наземные эксперты так и не смогли точно определить ее местонахождение.

На днях российский космонавт Сергей Рыжиков подтвердил, что на МКС давление воздуха продолжает падать.