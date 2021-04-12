Прибор для поиска вирусов в воде создали в России

Ученые НОЦ «Функциональные микро/наносистемы» (ФМН) МГТУ имени Баумана и ФГУП «ВНИИА имени Духова» придумали и создали устройство, которое позволит отделять бактерии от вирусов в пробах воды. Этот маленький чип научили искать патогены в стоках, природной и питьевой воде сообщила газета «Известия».

«Наш чип спроектирован по типу слоеного пирога, причем каждый слой выполняет свою задачу. Нижний предназначен для линий управления клапанами, средний состоит из тонкой эластичной мембраны — подвижного рабочего элемента клапанов, а в верхнем расположены микрофлюидные каналы с субмикронной шероховатостью для проведения операций с жидкими биологическими пробами», — рассказал изданию аспирант НОЦ ФМН Виталий Рыжков.

По его словам, в этом чипе есть микропоры, которые ускоряют процесс отделения вирусов от бактерий.

Директор НОЦ ФМН Илья Родионов объяснил, что каждый цикл анализа проб воды состоит из трех основных этапов: микрофильтрации, удаления остатков пробы и промывки в обратном потоке. Как отметили разработчики чипа, сейчас обнаружить патогены в воде можно только в специально оборудованных лабораториях на дорогостоящем оборудовании.

В прошлом году финские ученые нашли коронавирус в сточных водах Хельсинки и Турку.